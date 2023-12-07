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В Минэкономразвития указали на чрезмерное количество охранников и бухгалтеров

Решетников: тысячи охранников и бухгалтеров снижают производительность в России

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Александр Астафьев/РИА Новости

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что слишком большое количество охранников и бухгалтеров на российских предприятиях снижают производительность труда. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на российских предприятиях появляются тысячи бухгалтеров и охранников из-за излишних требований к производству. В качестве примера он привел завешенные требования безопасности. Можно было бы заменить охранников камерами и вывести данные в единый центр наблюдения, отметил министр.

«Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Мы много этим занимаемся, но мне кажется, мы должны сделать здесь особый фокус именно на производительности труда», — пояснил чиновник.

До этого комитет Совета Федерации (СФ) по социальной политике рекомендовал одобрить проект базового закона «О занятости населения в Российской Федерации».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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