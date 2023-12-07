Министр предложил заменить охранников камерами видеонаблюдения

В России существует непроизводительная занятость населения в экономике, в частности в сфере охраны и бухгалтерии. Такое мнение глава Минэкономразвития Максим Решетников высказал на форуме «День производительности труда и наставничества», передает «Прайм».

«Нам, конечно, коллеги, надо вернуться к теме системных мер по повышению производительности труда. Все то, что с точки зрения экономики создает какую-то непроизводительную занятость. Излишние требования иногда по безопасности: когда у нас требуется присутствие человека, хотя давно можно все заменить камерами, вывести в один центр наблюдений и через это контролировать, — заявил Решетников.

По его словам, трудоустройство тысяч людей не всегда оправдано, как в случае с бухгалтерами. «Излишне частая смена положений по бухучету требует постоянной перенастройки систем. Насколько это производительно?» — задался вопросом глава ведомства .

Как отметил Решетников, сегодня следует сделать особый фокус на производительности труда. По его словам, в России уже 6 лет реализуется нацпроект в этой области. В нем участвуют 5 тысяч предприятий и его реализация помогла снизить потребность экономики в кадрах на 100 тысяч рабочих мест. Продление этой программы может решить более 10% прогнозируемого кадрового дефицита к 2030 году, добавил министр.

Ранее власти заявили, что безработица в России находится на исторически низком уровне.