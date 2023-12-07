Греф ожидает, что ипотека может стать более доступной уже в середине 2024 года

Условия для повышения доступности ипотечного кредитования могут сложиться на рынке уже через полгода, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«На ставках это [повышение первоначального взноса] никак не отразится, потому что ставки будут зависеть от динамики ставки ЦБ. На доступности, конечно же, это очень сильно отразится, в зависимости от того, какие решение будут приняты. Мы посчитали все возможные варианты — возможно более жесткие варианты, возможно, более, скажем так, плавный вариант, — и все они приводят к тому, что предложение ипотечных кредитов будет ограничено, оно будет сокращено», — сказал он.

Греф добавил, что ситуация рассматривается как временная — «примерно на полгода», — по мере того, как ставки ЦБ будут падать и ЦБ ослабит регулирование. Глава сбербанка выразил мнение, что ипотечные вновь кредиты значительно более доступными

В ноябре аналитики ожидали, что в 2023 году рынок ипотеки покажет рекордный результат — 7,9 трлн рублей, или 65% рост к показателям прошлого. года

Ранее Греф заявил об отсутствии причин для укрепления или ослабления российского рубля.