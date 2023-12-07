Брокер рассказал, чем чреват для россиян рост первого взноса по льготной ипотеке

Если российские власти примут решение повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%, это станет значительной преградой для многих россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Он привел пример. Заемщик хочет приобрести квартиру в Москве за 10 млн рублей. Раньше ему нужно было внести по кредиту на такую сумму 1,5 млн рублей в качестве первоначального взноса. После его увеличения с 15 до 20% — уже 2 млн рублей. При новых ограничениях человеку понадобится уже минимум 3 млн рублей. Даже по московским меркам 1 млн рублей — заметная разница, что уж говорить о регионах, подытожил Тумин.

В сентябре 2023 года правительство России повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15% до 20% от суммы кредита. Минфин РФ в декабре предложил увеличить этот показатель еще раз — до 30%. Центробанк поддержал эту инициативу, отметив, что в этом случае господдержка должна стать адресной и предотвратить попадание россиян в долговую яму. Просроченные долги граждан по жилищным кредитам в ноябре этого года достигли порядка 70 млрд рублей.

Станет ли льготная ипотека менее доступной для россиян — в материале «Газеты.Ru».

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