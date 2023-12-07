Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Брокер рассказал, чем чреват для россиян рост первого взноса по льготной ипотеке

Брокер Тумин: первый взнос по льготной ипотеке в 30% будет преградой для россиян

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Если российские власти примут решение повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30%, это станет значительной преградой для многих россиян. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Он привел пример. Заемщик хочет приобрести квартиру в Москве за 10 млн рублей. Раньше ему нужно было внести по кредиту на такую сумму 1,5 млн рублей в качестве первоначального взноса. После его увеличения с 15 до 20% — уже 2 млн рублей. При новых ограничениях человеку понадобится уже минимум 3 млн рублей. Даже по московским меркам 1 млн рублей — заметная разница, что уж говорить о регионах, подытожил Тумин.

В сентябре 2023 года правительство России повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15% до 20% от суммы кредита. Минфин РФ в декабре предложил увеличить этот показатель еще раз — до 30%. Центробанк поддержал эту инициативу, отметив, что в этом случае господдержка должна стать адресной и предотвратить попадание россиян в долговую яму. Просроченные долги граждан по жилищным кредитам в ноябре этого года достигли порядка 70 млрд рублей.

Станет ли льготная ипотека менее доступной для россиян — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт по недвижимости рассказал, что ждет рынок аренды жилья в России в январе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами