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В ВТБ рассказали о новых платежных решениях для крупных корпоративных клиентов

ВТБ запустил сервис для инкассации и моментальную оплату покупок через СБП

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Александр Кряжев/РИА Новости

ВТБ в этом году запустил сервис для инкассации и моментальную оплату покупок через Систему быстрых платежей. Об этом «Коммерсантъ FM» в преддверии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал руководитель департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.

Отмечается, что сервис для инкассации позволяет перевести документооборот в онлайн. Он был создан в рамках корпоративного приложения банка.

Сервис позволяет через смартфон подавать заявки на выдачу, сдачу и размен наличных, а также отслеживать их в режиме реального времени.

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