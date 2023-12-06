Великобритания ввела новые санкции в отношении России, в список внесены 45 компаний и физлиц. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

«Великобритания объявляет о 46 новых ограничительных мерах, направленных против отдельных лиц и групп, снабжающих и финансирующих военную машину Путина», — говорится в сообщении.

В список включены предприятия из Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые, как говорится в заявлении, помогают российской армии.

Новый пакет санкций включает 31 физическое и юридическое лицо из России, которые связаны с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов. Это в том числе директоры компаний и их ближайшие родственники.

Новые санкции направлены «на борьбу с неоднократными попытками России обойти и компенсировать явное влияние санкций Великобритании на ее военные действия», говорится в сообщении правительства Британии.

5 декабря Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 28 юридических лиц из России.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.