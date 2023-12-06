Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Великобритания ввела новые санкции в отношении России

Великобритания внесла в санкционный список 46 компаний и физлиц, связанных с РФ

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания ввела новые санкции в отношении России, в список внесены 45 компаний и физлиц. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

«Великобритания объявляет о 46 новых ограничительных мерах, направленных против отдельных лиц и групп, снабжающих и финансирующих военную машину Путина», — говорится в сообщении.

В список включены предприятия из Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые, как говорится в заявлении, помогают российской армии.

Новый пакет санкций включает 31 физическое и юридическое лицо из России, которые связаны с разработкой и производством дронов и компонентов ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов. Это в том числе директоры компаний и их ближайшие родственники.

Новые санкции направлены «на борьбу с неоднократными попытками России обойти и компенсировать явное влияние санкций Великобритании на ее военные действия», говорится в сообщении правительства Британии.

5 декабря Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 28 юридических лиц из России.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий