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Сбер увеличит инвестиции в разработку ИТ-технологий в 4 раза

Зампред Сбербанка Андрей Белевцев рассказал о новых стратегических планах

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Треть своего бюджета Сбер ежегодно инвестирует в информационные технологии, сообщил Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологи» Сбербанка на Дне инвестора, где подвели итоги Стратегии 2021-2023.

«IT-инвестиции Сбера в разработку отечественных технологий в 2024 растут в 4 раза по сравнению с 2023 годом», — рассказал СТО Сбера.

По его словам, ряд решений, которые Сбер разрабатывает для себя, имеют рыночный потенциал, и уже сейчас формируют дополнительную прибыль для группы.

Белевцев отметил, что в 2024 году Сбер планирует удвоить внешнюю выручку от IТ-продуктов.

Новый стратегический цикл развития Сбера сформирован с учетом определяющей роли технологий, в первую очередь искусственного интеллекта, для современного мира и будущего. Одной из главных задач становится поставить технологии на службу человека. В центре бизнес-модели Сбера — человек, его интересы и устремления.

6 декабря Сбер проводит традиционный День инвестора, в рамках которого рассказывает о результатах реализации Стратегии развития бизнеса в 2021-2023 годах и представляет новую Стратегию до 2026 года

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