В России связали с чистками генералитета обыски у замначальника Генштаба ВС

Обыски у заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина могли проводиться из-за чисток высшего генералитета. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, пока доподлинно неизвестно, задержан Шамарин или нет. Он занимает должность начальника главного управления связи и замначальника Генштаба армии РФ.

«Все это продолжение чистки высшего генералитета», — предположил политолог.

23 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что Шамарина задержали. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что у генерала прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

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