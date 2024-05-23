Войска РФ сорвали попытки ВСУ усилить позиции

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские войска сорвали попытки украинских войск усилить передовые позиции в районах трех населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гордеева, речь идет о селах Дорожнянка, Чаривное и Луговское.

20 мая в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР) заявляли, что на востоке Часова Яра российские военные практически уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили две контратаки ВСУ в ДНР. Российские войска также уничтожили одну 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» и одну 155-миллиметровую гаубицу FH-70. Последняя была произведена в Великобритании.

Сообщалось такжк, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток».

Ранее стало известно, какую роль планирующие бомбы ВС РФ играют на фронте.