Аршавин дал совет Сафонову по возможному трансферу в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин посоветовал вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову перейти во французский «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Думаю, что нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдет. Сафонов — первый вратарь после Акинфеева по таланту. Если он переедет, то у него шансы будут», — сказал Аршавин.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее отец вратаря Сафонова отреагировал на новость об интересе к сыну со стороны «ПСЖ».