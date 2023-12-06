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В Сбербанке назвали ожидаемую ключевую ставку Центробанка по итогам 2025 года

В Сбербанке ждут ключевую ставку Центробанка по итогам 2025 года в 8%

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

В Сбербанке ждут, что ключевая ставка Банка России по итогам 2025 года составит 8%. Об этом заявил вице-президент — директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в рамках Дня инвестора Сбера, передает ТАСС.

По его словам, на следующие три года Сбербанк «ставит довольно аккуратный прогноз» по динамике ВВП. Банк ожидает, что рост ВВП будет составлять 1,2% ежегодно, при этом инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня ЦБ в 4% к 2025 году.

«Вслед за этим будет снижаться и ключевая ставка, на 2025 год мы таргетируем 8%», — добавил Скворцов.

В конце ноября директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов заявил, что Центробанк РФ не фиксирует существенного ускорения инфляции в России, годовой темп роста цен находится у верхней границы прогнозного диапазона 7-7,5%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что несмотря на текущие высокие инфляционные риски, регулятор намерен вернуть инфляцию к 4—4,5% к концу 2024 года.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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