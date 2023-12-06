Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сбере подвели итоги работы по улучшению приложений и сервисов в 2023 году

Кирилл Царев: телефонные мошенники остаются основной угрозой для клиентов

close
100%
Shutterstock

Доля телефонного мошенничества в общем объеме кибермошенничества составляет 90%, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Дня инвестора Сбера.

«В сутки мошенники совершают 8 млн звонков. И наша задача в том числе – предупредить клиентов вовремя, не позволить им передать финансовую информацию, которую преступники смогут использовать, чтобы похитить средства. Чтобы дополнительно обезопасить себя, нужно включить в мобильном приложении банка сервис «Управление входящими звонками»»», — отметил он.

Также Царев рассказал об обновлении веб-версии приложения «Сбер Инвестиции».

«Теперь инвесторы могут получить доступ для торговли биржевыми инструментами в веб версии приложения СберБанк Онлайн: акциями, облигациями, фондами и валютой. В веб-версии доступны удобные сервисы для управления инвестициями. Инвесторы могут следить за статистикой торгового дня, просматривать графики изменения цен за разные периоды, изучать подробные параметры бумаг и контролировать активы в своем портфеле», — сказал он.

По словам Царева, клиентам также доступны разделы с актуальной информацией о дивидендах и купонных выплатах.

«Пользователи могут осуществлять маржинальную торговлю, используя различные виды торговых заявок – рыночных, лимитных и стоп-маркет. Таким образом, инвесторы могут оптимизировать свои торговые стратегии, увеличивая эффективность инвестиций», — добавил он.

Кроме того, Царев рассказал о нововведении в сегменте фармакологии.

«Сбер планирует в 2024 году подключить к партнерству со Сбер Еаптекой несколько крупных фармацевтических сетей. Помимо фарм сегмента мы активно работаем над подключением крупнейших онлайн ритейлеров. Это поможет нам существенно увеличить свою долю, портфель и клиентскую базу», — сказал первый зампредседателя Сбера.

Царев подчеркнул, что Сбер регулярно запускает новые продукты и улучшает старые.

«Одним из таких новых сервисов стал пакет услуг «ДомКлик Плюс», который включает в себя в том числе полис «Сбербанк страхование жизни». Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство. На данный момент мы не получили официальные документы от ФАС», — заключил Царев.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий