ВСУ обстреляли город в Запорожской области дымовыми снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли дымовыми снарядами город Каменку-Днепровскую в подконтрольной РФ части Запорожской области, в результате чего там оказались повреждены теплицы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Разрушения получили частные домовладения и тепличные хозяйства. Пострадавших нет», — написал глава области.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, не распространять тиражируемую некоторыми СМИ и Telegram-каналами недостоверную информацию об использовании химоружия.

По словам Балицкого, ВСУ применяли дымовые снаряды, чтобы замаскировать передвижение беспилотников. Губернатор попросил людей доверять официальным данным.

20 мая Балицкий сообщил, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки Запорожской области. Он отметил, что зафиксировано три попадания в районе многоквартирного дома, повреждения получила электроподстанция. Позже Балицкий заявил о шести пострадавших в результате обстрела Васильевки.

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