Сервис Сбера начал удаленно открывать карты для иностранцев

Сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» начал дистанционно открывать счета и выпускать карты для иностранных граждан. Об этом сообщил РБК первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Дне инвестора.

Он пояснил, что иностранные граждане могут выпустить виртуальную карту через приложение сервиса для Android, а по прилету в Россию получить пластиковую версию. При этом можно продолжать оплачивать покупки и при помощи виртуальной карты — посредством NFC или по QR-коду.

«Карта выдается и обслуживается бесплатно», — уточнил Царев.

По его словам, изначально карта иностранного туриста изначально создавалась для приезжающих из Китая, но после начала проекта их стали получать гости из Казахстана, Киргизии, Индии, Армении, Узбекистана и других стран.

Также Царев рассказал, что пользователи «Сбербанк Онлайн» скоро получат возможность добавлять в приложении сервиса бонусные или скидочные карты любых магазинов.

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