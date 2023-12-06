В приложении Сбера стали предупреждать о звонках мошенников

Сбер добавил в свое приложение «Сбербанк онлайн» функцию предупреждения клиентов о контакте с мошенником. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Дня Инвестора Сбера.

По его словам, если системы безопасности Сбера фиксируют, что человек общается с мошенником, на смартфоне такого клиента при входе в «Сбербанк Онлайн» возникает красный экран с предупреждением «Вам звонит мошенник!».

«Задача этого выплывающего экрана – переключить внимание клиента от разговора и дать возможность сразу же обратиться в банк по кнопке на экране», — пояснил Царев.

Он отметил, что в настоящее время основная угроза для клиентов Сбера – телефонное мошенничество. Доля таких афер в общем объеме кибермошенничества составляет 90%.

Царев добавил, что в сутки мошенники совершают 8 млн звонков, поэтому задача Сбера — предупредить клиентов вовремя и не позволить им передать финансовую информацию преступникам.

«Чтобы дополнительно обезопасить себя, нужно включить в мобильном приложении банка сервис ''Управление входящими звонками'', который также работает для звонков в мессенджерах, и активировать опцию блокировки нежелательных звонков», — рассказал топ-менеджер.

До этого Кирилл Царев заявил, что скоро в приложении «Сбербанк Онлайн» можно будет добавлять бонусные или скидочные карты любых магазинов. Они будут храниться в новом разделе «Бонусные карты» и доступны при оплате телефоном со SberPay.

В «Сбербанк Онлайн» также появилась возможность делать заставки с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Пользователи могут сгенерировать до 5 заставок, они будут чередоваться при каждом входе в приложение.

Ранее приложение Сбера получило глобальное обновление.