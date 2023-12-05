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Минторг США ввел экспортные ограничения против 28 юрлиц из РФ

Минторг США ввел экспортные ограничения против 28 юрлиц из России

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Liu Jie/Global Look Press

Министерство торговли США ввели экспортные ограничения против 28 юридических лиц из России. Об этом сообщает ТАССю

Под рестрикции попали российские компании «Северо-Запад», АО «РосАэро», ООО «Дельфин Алабуга» и «Альбатрос». Отмечается, что под санкции также попали компании из Армении, Белоруссии, Бельгии, Германии, Казахстана, Кипра, Китая и Нидерландов.

Ранее Министерство торговли США приняло решение о введении экспортных ограничений в отношении семи физических лиц, включая граждан России, а также трех компаний, которые базируются в США и ОАЭ. Заявление об этом было опубликовано во вторник бюро по вопросам промышленности и безопасности, подведомственном американскому торговому ведомству. Это связано с предполагаемыми поставками электроники в Россию.

Это связано с предполагаемыми поставками электроники в Россию. Согласно документу, сотрудники бюро приняли решение «отозвать на 180 дней экспортные привилегии» у семи человек. Из них четверо проживают в России, двое — в Канаде и один — в США.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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