Минторг США ввел экспортные ограничения против 28 юрлиц из РФ

Министерство торговли США ввели экспортные ограничения против 28 юридических лиц из России. Об этом сообщает ТАССю

Под рестрикции попали российские компании «Северо-Запад», АО «РосАэро», ООО «Дельфин Алабуга» и «Альбатрос». Отмечается, что под санкции также попали компании из Армении, Белоруссии, Бельгии, Германии, Казахстана, Кипра, Китая и Нидерландов.

Ранее Министерство торговли США приняло решение о введении экспортных ограничений в отношении семи физических лиц, включая граждан России, а также трех компаний, которые базируются в США и ОАЭ. Заявление об этом было опубликовано во вторник бюро по вопросам промышленности и безопасности, подведомственном американскому торговому ведомству. Это связано с предполагаемыми поставками электроники в Россию.

Это связано с предполагаемыми поставками электроники в Россию. Согласно документу, сотрудники бюро приняли решение «отозвать на 180 дней экспортные привилегии» у семи человек. Из них четверо проживают в России, двое — в Канаде и один — в США.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.