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Стоимость биткоина превысила $43 тыс.

Курс биткоина взлетел выше $43 тыс. впервые с апреля 2022 года

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Depositphotos

Стоимость биткоина превысила $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По состоянию на 20:29 мск стоимость биткойна выросла в на 5,83%, достигнув отметки в $43,760. Однако, к 20:31 мск, наблюдается некоторое замедление роста, и курс криптовалюты стабилизировался на уровне $43,558 (4,54%).

Накануне стоимость первой криптовалюты впервые с апреля 2022 года превысила отметку в $40 тыс. За сутки ценность криптоактива поднялось на $1097. Биткоин, начавший стремительный рост с середины октября, продолжает демонстрировать впечатляющий подъем на фоне перспективы одобрения первого спотового биржевого фонда (ETF) для криптовалюты Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

За менее чем месяц курс первой криптовалюты вырос на почти $10 тыс., подчеркивая активный интерес инвесторов, пишет Bloomberg.

Основатель и главный исполнительный директор Galaxy Digital Holdings Майкл Новограц рассказал изданию, что ставит на восстановление стоимости биткоина до пика 2021 года примерно через год.

Ранее цена биткоина обновила семимесячный максимум

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