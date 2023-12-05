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Два брокера получили лицензии на разблокировку активов клиентов

НРД: два брокера РФ получили лицензии на разблокировку активов клиентов

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Depositphotos

Председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков сообщил, что два российских профучастника получили от европейских регуляторов лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, 24 профучастника подали на разблокировку собственных активов и ни один из них не получил положительный результат.

«И 27 профучастников подали на разблокировку клиентских активов. Результат — две лицензии получены», — рассказал он.

Жидков отметил, что данный процесс не завершен и не стал уточнять, какие именно брокеры получили лицензии.

«Скорость обработки лицензий не очень высокая из-за крайне малого ресурса, который был выделен на этот процесс», — сказал, он отметив, что какое-то количество лицензий еще не были финализированы.

До этого агентство Bloomberg написало о том, что некоторые крупные государства – члены Европейского союза (ЕС), включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, не считают, что нужно торопиться с принятием законопроекта об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

Ранее крупнейшие банки Израиля сегрегировали активы россиян.

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