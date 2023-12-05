Airbus не откажется от господдержки в будущем

Для разработки новых моделей пассажирских самолетов европейскому концерну Airbus может понадобиться государственная поддержка. Об этом глава корпорации Гийом Фори заявил в интервью Financial Times.

«Нам может понадобиться некоторая поддержка [от стран Евросоюза]», — заявил Фори.

Гендиректор Airbus отметил, что сейчас у авиаконцерна достаточно средств для разработки новых самолетов, которые должны прийти на смену А320 в течение ближайшего десятилетия. Однако в будущем ситуация может сложиться так, что финансовая поддержка от европейских правительств будет нелишней.

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