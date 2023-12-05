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Россия с декабря начнет сокращать нефтедобычу в рамках ОПЕК+

Новак: РФ в декабре начнет ограничивать добычу нефти в рамках соглашений ОПЕК+

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Ramzi Boudina/Reuters

Россия приступит к дополнительному ограничению нефтедобычи уже в декабре в рамках новой сделки ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, решение альянса снизить добычу на 2,2 млн баррелей в сутки в I квартале 2023 года позволит безболезненно пройти период низкого спроса на нефть.

В свою очередь Россия дополнительно ограничит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов – на 200 тыс. баррелей. Уже с января она полностью выполнит взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+.

Согласно договоренностям стран ОПЕК+, которые были приняты 30 ноября, Россия сократит экспорт нефти на мировой рынок на 300 тыс. баррелей в сутки, нефтепродуктов – на 200 тыс. баррелей в день.

Саудовская Аравия продолжит снижать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, ряд других стран альянса, включая Ирак, Оман и Казахстан, – в общей сложности на 700 тыс. баррелей в день.

Ранее цена нефти Brent взлетела выше $84 за баррель перед встречей ОПЕК+.

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