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РФ ускорила поставки удобрений в страны АСЕАН, невзирая на санкции

НИУ ВШЭ: Россия увеличила экспорт удобрений в страны АСЕАН на 88%

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Issei Kato/Reuters

Несмотря на общее снижение товарооборота с государствами АСЕАН, Россия увеличила поставки туда отдельных товаров, в первую очередь удобрений. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев на Азиатской конференции Валдайского клуба, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на падение торгового оборота с АСЕАН до $15,5 млрд, вырос российский экспорт за счет топлива и удобрений. Особенно активно, на 88% по сравнению с 2021 годом, РФ нарастила поставки минеральных удобрений, подчеркнул эксперт.

Эксперт напомнил, что рынок удобрений является одним из стратегических направлений для России. По объемам экспорта этой продукции в ЮВА она занимает 3-е место после Канады и Китая. Таким образом, несмотря на санкции Запада, РФ продолжает наращивать экономическое присутствие в Азии.

В конце сентября по окончании саммита G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не смогли «украинизировать» повестку саммита «Большой двадцатки» G20 в Индии благодаря консолидированной позиции Глобального Юга.

Ранее в АСЕАН предложили новый маршрут для поставок российского зерна.

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