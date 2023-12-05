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Экономист оценил, стоит ли россиянам инвестировать в золото

Экономист Остапкович: новичкам не стоит инвестировать в золото

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Depositphotos

Россиянам, у которых нет большого опыта в инвестировании и специальных знаний в этой сфере, лучше отказаться от вложения средств в золото. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Это очень сложный, волатильный финансовый инструмент. Выиграть при инвестировании в золото маловероятно: это возможно, только если обладать знаниями и большими активами этого металла», — отметил эксперт.

По его словам, новичкам в инвестировании лучше обратить свое внимание на вклады, которые являются хорошим инструментом получения прибыли. Он отметил, что депозиты дают инвесторам высокую ставку и гарантированный доход.

Накануне цена золота впервые в истории превысила $2100 за тройскую унцию. Согласно данным торгов на нью-йоркской бирже Comex, цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на $17,7, или на 0,85%, до $2107,15 за тройскую унцию. Серебро также росло в цене на 0,09%, до $25,317 за унцию.

Ранее сообщалось, что россиянин нашел и присвоил золотые слитки стоимостью более 19 млн рублей.

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