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В Израиле проверят сделки в финансовом секторе перед атакой ХАМАС

Reuters: трейдеры заработали миллионы долларов из-за инсайда про нападение ХАМАС

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Itai Ron/Reuters

Профессора из США из Нью-Йоркского и Колумбийского университета, проанализировав торговлю на Тель-Авивской фондовой бирже перед ракетной атакой боевиков ХАМАС по Израилю в октябре 2023 года, пришли к выводу, что ряд трейдеров знали об предстоящей атаке и заработали при этом сотни миллионов долларов.. Об этом сообщает Reuters.

По данным исследователей за несколько дней до атаки резко выросли короткие позиции по израильским акциям и опционам. Это позволило получить прибыль в $862 млн на акциях крупнейшего банка страны Leumi после падения рынка.

«Наши результаты показывают, что трейдеры, информированные о предстоящих атаках, извлекли выгоду из этих трагических событий, и в соответствии с предыдущей литературой мы показываем, что торговля такого рода происходит из-за пробелов в американском и международном правоприменении юридических запретов на информированную торговлю», — цитирует издание авторов исследования.

По мнению экономистов, такое поведение трейдеров говорит об использовании конфиденциальной информации о готовящемся нападении. Аналогичный всплеск коротких позиций наблюдался в апреле, когда впервые появились сообщения о планах ХАМАС атаковать Израиль.

Дело о возможной нелегальной торговле с использованием инсайдерской информации поставлено на контроль израильским регулятором. Полиция также проводит расследование.

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