Moody's понизило прогноз по рейтингу Китая

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по суверенным облигациям Китая до «негативного». Об этом сообщает Bloomberg.

Это связано с наращиванием Пекином бюджетных расходов для поддержки экономики на фоне кризиса на рынке недвижимости, пишет издание. В текущем году бюджетный дефицит Китая впервые за 30 лет превысит порог в 3% ВВП и составит 3,8%. Это объясняется использованием масштабных фискальных стимулов для оказания помощи местным властям и компаниям.

Помимо этого, власти увеличили лимит на выпуск гособлигаций на 1 трлн юаней. Эти заемные средства также пойдут на стимулирование экономики. В результате общий госдолг КНР в 2022-2023 гг. резко возрастет.

Такие меры вызывают опасения у инвесторов в отношении перспектив развития второй экономики мира. По их мнению, чрезмерное использование долгового финансирования чревато рисками для экономики Китая.

Moody's сохранило долгосрочный рейтинг Китая на уровне A1, но понизило прогноз с «стабильного» на «негативный» впервые с 1989 года. Последний раз агентство снижало суверенный рейтинг КНР в 2017 году.

В августе Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до уровня АА+.

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