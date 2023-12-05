«Лукойл» заявил о возможной продаже бизнеса в Болгарии

«Лукойл» начал работу по пересмотру условий работы своих предприятий на территории Болгарии, включая возможную продажу бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании.

«Пересмотр стратегии является следствием принятия государственными органами Болгарии дискриминационных законов, других несправедливых, предвзятых политических решений в отношении завода, не имеющих отношение ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета страны», — говорится в заявлении компании.

«Лукойл» подчеркивает, что «искусственно раздуваемая политическая буря вокруг предприятия», которое выполняет все обязательства перед государством и работниками и не находится под санкциями, вредит инвестиционному климату Болгарии.

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