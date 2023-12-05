Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Лукойл» заявил о возможной продаже бизнеса в Болгарии

«Лукойл»: начата работа по пересмотру стратегии работы в Болгарии

close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters

«Лукойл» начал работу по пересмотру условий работы своих предприятий на территории Болгарии, включая возможную продажу бизнеса. Об этом сообщается на сайте компании.

«Пересмотр стратегии является следствием принятия государственными органами Болгарии дискриминационных законов, других несправедливых, предвзятых политических решений в отношении завода, не имеющих отношение ни к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, ни к увеличению доходной части бюджета страны», — говорится в заявлении компании.

«Лукойл» подчеркивает, что «искусственно раздуваемая политическая буря вокруг предприятия», которое выполняет все обязательства перед государством и работниками и не находится под санкциями, вредит инвестиционному климату Болгарии.

14 ноября в Болгарии из-за планов оставить завод «Лукойла» без российской нефти созывали заседание Совбеза страны.

16 ноября София начала взимать налог с транзита российского газа.

Ранее в ФНС рассказали, на сколько упали доходы российских компаний.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий