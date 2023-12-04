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Россияне стали покупать больше недвижимости в Грузии

В 2023 году россияне приобрели в Грузии свыше пяти тысяч квартир

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Depositphotos

Россияне за 11 месяцев 2023 года приобрели в Грузии 5784 квартир, что на 360 больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на минюст страны.

Также, по данным издания, граждане РФ стали больше приобретать в Грузии земельные участки — если за весь 2022 год их было куплено 1625, то за 11 месяцев этого года — уже 1872.

Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов до этого отмечал, что регулярные изменения правил льготного кредитования несут риски для российского рынка недвижимости.

В частности, по его словам, застройщики могут сокращать планы по запуску новых проектов. Это приведет к дефициту предложения через 3-5 лет и новой волне повышения цен на недвижимость.

По мнению эксперта, сейчас важно найти баланс между стимулированием спроса и снижением издержек девелоперов. В противном случае рынок может оказаться в патовой ситуации.

Ранее цены на вторичное жилье в России достигли исторического максимума.

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