В США обвинили ботов-трейдеров в скачках цен на нефть

Группа ботов-трейдеров фактически захватила контроль над мировым рынком нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Действия ботов усиливают волатильность и разрыв между физическими поставками и бумажным рынком. Речь идет о так называемых коммодити-трейдинговых советниках (CTA) – программах, которые дают рекомендации по торговле фьючерсами на сырье на основе алгоритмов. Несмотря на скромное название, CTA играют все более заметную роль на нефтяном рынке. Только за последние две недели нефть почти ежедневно теряла или прибавляла по $1-2 в отсутствие значимых новостей.

По данным исследовательской компании Bridgeton Research Group, в 2023 году на долю CTA пришлось 60% чистого торгового оборота хедж-фондов и других крупных игроков на американском рынке нефти – это рекордный показатель.

Хотя CTA обеспечивают ликвидность, их алгоритмические стратегии могут чрезмерно усиливать суточные колебания цен. В 2022 году, когда объемы торгов CTA резко выросли, фьючерс на нефть марки Brent менялся более чем на $2 за день 242 раза – на 150% больше исторической нормы.

По оценкам, алгоритмы контролируют до 70% ежедневных сделок с нефтью. «Вы были бы потрясены, насколько велики их позиции, – говорит экс-трейдер и управляющий партнер Pentathlon Investments, Илья Бушуев. – Они, вероятно, больше, чем BP, Shell и Koch вместе взятые».

Скачки цен на нефть влияют на инфляцию через рост стоимости бензина и других энергоносителей. Некоторые аналитики говорят, что CTA способствовали переоценке нефти на целых $7, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, в Белом доме обеспокоены ролью CTA в повышении цен на нефть в 2022-2023 годах. В 2022 году, когда объемы торгов CTA быстро увеличились, нью-йоркские фьючерсы на нефть колебались более чем на $2 в день 242 раза. По расчетам Bloomberg, это на 150% выше исторического среднего показателя с 2000 года.

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