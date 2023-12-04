Большая часть компаний в России столкнулась с дефицитом кадров

На дефицит кадров пожаловались 85% российских компаний. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные портала SuperJob.

Согласно данным исследования, за 2023 год число вакансий в РФ увеличилось более чем в полтора раза (+57%). При этом число резюме уменьшилось на 2%. Самыми дефицитными профессиями стали водители грузовых автомобилей, разнорабочие, квалифицированные рабочие, инженеры.

«85% участников опроса SuperJob заявили, что в их компании ощущается кадровый голод», — говорится в публикации.

Также, согласно результатам опроса, отмечается старение рабочих. Так, за 2023 год возраст соискателей увеличился на два-три года. К примеру, средний возраст наладчика оборудования увеличился с 43 до 46 лет, механика — с 44 до 46 лет, электриков и электромонтеров — с 42 до 45 лет.

В опросе портала приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб компаний из 224 российских городов.

До этого руководитель департамента образования Вологодской области Екатерина Целикова заявляла о дефиците учителей в регионе.

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