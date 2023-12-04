Стоимость биткойна достигла максимума за более чем полтора года

Стоимость биткойна впервые с 25 апреля 2022 года поднялась выше $40 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По данным на 4:56 по мск она достигла $40 736 при этом в последние сутки она постигала $40 851. В последний раз этого уровня цена этой валюты достигала 21 апреля 2022 года. Всего за сутки стоимость электронной валюты поднялась на $1097.

3 декабря курс биткоина побил полуторагодовой рекорд на отметке $39,425.

На 22:10 мск стоимость биткойна росла на 1,92%, до $ 39 425. Но через 15 минут эта цифра снизилась до уровня $39 222 (+1,4%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $39 тыс. полтора года назад — 4 мая 2022 года.

В конце августа объем торговли биткойнами вышел на рекордные минимумы. Глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено пояснил, что объемы торгов снижаются на «медвежьих» рынках по мере ухода розничных инвесторов. Он отметил, что это произошло в течение прошлого года на большинстве криптобирж.

Ранее гендиректор американской Binance United States подал в отставку.