Дефицит кадров лишит Россию 1-2% ВВП к 2030 году

Россия к 2030 году начнет ежегодно терять 1-2% ВВП из-за острого дефицита кадров. К таким выводам пришли в аналитической компании «Яков и партнеры», с отчетом которой ознакомилось издание «РБК».

Сообщается, что нехватка кадров составит около 2-4 млн человек. Теоретически компенсировать ее может ежегодное повышение производительности труда на 2,4%, однако это вдвое выше среднего темпа роста производительности труда за последние 10 лет.

Сильнее всего экономике не хватает кадров со средним специальным образованием — от 1,1 млн до 2,2 млн человек. Также не хватает от 700 тыс. до 1,4 млн работников со средним образованием. Наиболее сильно нехватку кадров ощутит обрабатывающая промышленность, где она составляет до 1,1 млн человек, а также логистика и торговля, каждой из которых требуется дополнительно по 500 тыс. специалистов.

До этого кадровый голод в промышленности достиг рекорда 1996 года.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.