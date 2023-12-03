Поляки усилят проверку украинских грузовиков на границе

Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур заявил, что Варшава усилит проверку украинских грузовиков на границе. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time.

«Государственные службы усилят проверку грузовиков на польско-украинской границе. Это было одно из требований [транспортной] отрасли», — пояснил министр.

Он добавил, что в понедельник, 4 декабря, на саммите Транспортного совета Евросоюза страны-участницы должны поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей.

До этого глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев заявлял, что забастовка польских дальнобойщиков с блокированием украинской границы повлияла на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, уменьшение налоговых отчислений влияет на финансирование обороноспособности страны.

2 декабря сообщалось, что украинский экспорт через Польшу резко упал из-за протестов дальнобойщиков.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.