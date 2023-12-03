Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Поляки усилят проверку украинских грузовиков на границе

Министр Гаджадхур: Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе

close
100%
Roman Baluk/Reuters

Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур заявил, что Варшава усилит проверку украинских грузовиков на границе. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time.

«Государственные службы усилят проверку грузовиков на польско-украинской границе. Это было одно из требований [транспортной] отрасли», — пояснил министр.

Он добавил, что в понедельник, 4 декабря, на саммите Транспортного совета Евросоюза страны-участницы должны поднять вопрос о последствиях отмены требования о наличии разрешений на въезд в ЕС для украинских водителей.

До этого глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев заявлял, что забастовка польских дальнобойщиков с блокированием украинской границы повлияла на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, уменьшение налоговых отчислений влияет на финансирование обороноспособности страны.

2 декабря сообщалось, что украинский экспорт через Польшу резко упал из-за протестов дальнобойщиков.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий