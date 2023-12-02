Генпрокуратура РФ проверит Олега Тинькова по экстремистской статье

Генпрокуратура РФ проверит бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ на предмет разжигания ненависти в отношении России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что причиной стал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По информации Telegram-канала, жалобу на бизнесмена написали активисты из религиозной группы «Братство Морозов – Златоуст». Они считают, что бизнесмен также возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.

В октябре стало известно, что предприниматель Олег Дерипаска отсудил у бизнесмена Олега Тинькова 20 млн рублей компенсации за спорный пост в соцсетях. Усть-Лабинский суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски и признал распространенные Тиньковым сведения недостоверными, оскорбительными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. В спорной публикации, ставшей причиной судебного разбирательства, Тиньков заявил, якобы Дерипаска «чуть ли не присвоил всю экономику России».

Ранее Олег Тиньков снялся топлес на горе в Греции.