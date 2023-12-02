Файзуллин оценил ввод многоквартирного жилья в России в ноябре

Ввод многоквартирного жилья в России в ноябре достиг 37 млн квадратных метров. Об этом журналистам заявил министр строительства РФ Ирек Файзуллин.

«Мы идем к рекорду, не будет у нас никаких сбоев, все будет по плану. Это оперативные данные. Может быть, (достигнем цели — ред.) 51 (млн квадратных метров — ред.) даже», — подчеркнул министр на выставке-форуме «Россия», его цитирует РИА Новости.

По его словам, объем индивидуального жилищного строительства, превысил 50 млн «квадратов».

Файзуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 14 ноября обещал, что в 2023 году будет введено рекордное количество жилья в стране. По словам министра, 104 млн квадратных метров до конца текущего года в России «будет сделано».

При этом президент отметил, что 7 млн человек в текущем году улучшили жилищные условия. Путин также заявил, что власти расселили почти 2 млн «квадратов» аварийного жилья — 104,4 тыс. человек. Было благоустроено 7031 общественное пространство, подчеркнул президент и добавил, что в текущем году также было введено 83,6 млн квадратных метров жилья.

Путин 21 сентября спрогнозировал новый рекорд в строительстве жилья в России в 2023 году. Президент уточнил, что «ни в советские времена, ни в российские — никогда столько не строили». По оценке главы государства, в 2024 году также будет «очень хороший показатель».

Ранее Хуснуллин высказался о ситуации с ростом цен на жилье в российских новостройках.