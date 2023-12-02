Хуснуллин оценил ситуацию с ростом цен на жилье в российских новостройках

Рост стоимости жилья в российских новостройках и увеличение разницы между ценами за квадратный метр на первичном и вторичном рынках недвижимости продиктованы объективными причинами. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Разница между первичным и вторичным жильем должна быть обязательна. Почему мы считаем, что старое жилье должно стоить столько же, сколько новое? <…> В силу <…> объективных причин у нас действительно выросла стоимость строительства, но мы этот рост <…> поддерживаем тем, что даем в том числе льготы на ипотеку», — подчеркнул вице-премьер, его слова приводит ТАСС.

Среди факторов, из-за которых выросли цены на новостройки, Хуснуллин выделил рост курса валюты, а также стоимости рабочей силы, энергоносителей, финансовых услуг и строительных материалов.

«В каждом новом квадратном метре от 5% до 15% — это стоимость финансовых услуг», — уточнил вице-премьер.

Он добавил, что в цену «квадрата» закладываются расходы на создание инфраструктуры.

Руководитель департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка РФ Александр Данилов 29 ноября заявил, что в последнее время разница между ценами на жилье на первичном рынке и на «вторичке» стала особенно заметной. Еще несколько лет тому назад цены на «первичке» были на 10-15% выше, чем на вторичке, а сейчас разрыв уже 40%, констатировал Данилов. Завышение получается где-то 20-25%, заключил глава департамента.

По мнению регулятора, разница в стоимости жилья на первичном и вторичном рынке говорит о перегреве на рынке ипотеки. К чему это может привести — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России спрогнозировали кризис в секторе недвижимости.