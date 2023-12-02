Банк узнал, что чаще всего покупают россияне по выходным

Большинство покупок – 68% — по субботам и воскресеньям в сентябре-ноябре 2023 года россияне совершали в супермаркетах. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (есть у «Газеты.Ru»).

Средний чек одной покупки в супермаркете по выходным осенью составил 858 рублей. По сравнению с июнем-августом он вырос на 13%.

«На втором месте оказались кафе и рестораны, любимые места встреч россиян с семьей и друзьями, а также обедов во время шоппинга в торговых центрах по выходным. На операции в кафе и ресторанах пришлось 24% от всех платежей по картам осенью», — прокомментировали в пресс-службе банка.

Средний чек в кафе и ресторанах по субботам и воскресеньям в сентябре-ноябре достиг 1 288 рублей, что на 28% выше летнего показателя.

6% от всех покупок выходного осенью у россиян пришлось на обновление гардероба. Средний чек в магазине одежды и обуви в сентябре-ноябре составил 7 169 рублей (плюс 6% по сравнению с июнем-августом).

Наконец, 1-2% покупок по субботам и воскресеньям у россиян пришлось на магазины косметики и парикмахерские. По данным банка, осенью средний чек одной покупки косметики по выходным составил 2 850 рублей (плюс 13% по сравнению с летом). А средняя сумма платежа за услуги парикмахерских и салонов красоты по выходным осенью оказалась на уровне 2 430 рублей, на 5% снизившись по сравнению с летом.

Банк провел исследование в ноябре 2023 года. В рамках него были изучены все покупки по картам банка в выходные дни в сентябре-ноябре и в июне-августе 2023 года.

Ранее россияне стали реже интересоваться способами уклонения от возврата долгов.