Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз

Россия вернулась в пятерку крупнейших поставщиков зерна спустя полтора года. Об этом следует из анализа РИА Новости данных Евростата.

Так, в сентябре Евросоюз резко нарастил импорт российского зерна — на 22% за месяц и в 10 раз за год, до 180 тысяч тонн. Это стало максимумом с марта 2022 года, что позволило России занять четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз.

Главным направлением импорта для ЕС стала Украина. Поставки оттуда за месяц выросли на 1%, а за год, наоборот, снизились на четверть — до 1,2 млн тонн.

До этого Минсельхоз РФ подтвердил ранее озвученный прогноз об экспорте более 65 млн тонн зерна из России в текущем сельскохозяйственном году.

30 ноября заместитель постоянного представителя РФ при ОЗХО Азар Джиоев в ходе выступления на Конференции государств — участников организации сообщал, что более 96 тысяч тонн российских удобрений до сих пор заблокированы в портах Европы.

28 ноября стало известно, что правительство России обсуждает возможность запрета экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи.

В 2023 году урожай зерна в стране составил почти 150 млн тонн, и около 65 млн тонн могут быть отправлены на экспорт.

Ранее в правительстве поддержали запрет Минпромторга на экспорт твердой пшеницы.