США передаст Австралии тренировочное оборудование для атомных подлодок

Госдеп США одобрил передачу Австралии военного тренировочного оборудования на $2 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Государственный департамент выпустил решение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Австралии тренировочного оборудования, связанного с AUKUS и сопутствующего оборудования», --говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомление о решении Госдепа направлено в конгресс США.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель говорил, что механизмы взаимодействия Южной Кореи с США и Японией будут расширяться и развиваться, в частности вместе с альянсами AUKUS и Quad.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что объединение AUKUS, в которое входят США, Канада и Австралия, может трансформироваться в полноценный военно-политический блок.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.