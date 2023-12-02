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США передаст Австралии тренировочное оборудование для атомных подлодок

Пентагон: Австралия получит тренировочное оборудование для AUCUS на $2 млрд

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Depositphotos

Госдеп США одобрил передачу Австралии военного тренировочного оборудования на $2 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Государственный департамент выпустил решение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Австралии тренировочного оборудования, связанного с AUKUS и сопутствующего оборудования», --говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомление о решении Госдепа направлено в конгресс США.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ель говорил, что механизмы взаимодействия Южной Кореи с США и Японией будут расширяться и развиваться, в частности вместе с альянсами AUKUS и Quad.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что объединение AUKUS, в которое входят США, Канада и Австралия, может трансформироваться в полноценный военно-политический блок.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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