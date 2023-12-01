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Во «Вкусно — и точка» отреагировали на смену рецептов гамбургеров в McDonald's

«Вкусно — и точка» не планирует менять рецепты гамбургеров вслед за McDonald's

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Пресс-служба «Вкусно - и точка»

В российских ресторанах сети «Вкусно — и точка» не планируют менять рецептуру приготовления гамбургеров вслед за McDonald's. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«При выборе рецептуры блюд мы в первую очередь ориентируемся на вкусы потребителей. Если исследования покажут, что что-то нужно поменять, мы это сделаем. Кроме того, мы представляем новинки, также ориентируясь на результаты исследований», — рассказали в компании.

1 декабря стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's внесла изменения в процесс приготовления знаменитого сэндвича «Биг Мак» в США.

Сообщается, что соуса теперь кладется больше, салат и соленые огурцы выбираются более свежие, а сыр — более плавленый. Стандартную булку с кунжутом заменила булочка бриошь с хаотично разбросанными семенами кунжута. Новую технологию собираются применить в 13 460 американских ресторанах McDonald's.

Компания McDonald's в 2022 году ушла с российского рынка, продав бизнес Александру Говору. Теперь рестораны функционируют под брендом «Вкусно — и точка». По состоянию на конец 2023 года в 64 регионах страны работают более 860 точек сети.

4 октября сообщалось, что бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали.

При этом самые дешевые «Биг Маки» среди стран G20 оказались в России.

Ранее стало известно, ждут ли россияне возвращения западных брендов.

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