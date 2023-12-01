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Средняя цена нефти Urals уменьшилась на $15

Минфин: средняя цена нефти марки Urals в январе – ноябре составила $62,89

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РИА Новости

Средняя цена на нефть марки Urals в январе – ноябре 2023 года уменьшилась на $15 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Минфина России.

«Средняя цена на нефть марки Urals в январе-ноябре 2023 года сложилась в размере $62,89 за баррель, в январе-ноябре 2022 года — $78,32 за баррель», — говорится в публикации министерства.

В октябре Urals оценивали в $81,52 за баррель, в ноябре – $72,84 (подешевела на 10,6%).

Urals — российская марка экспортной нефтяной смеси, поставляемой на мировые рынки. Исходя из ее средней стоимости рассчитываются нефтяные налоги.

1 декабря агентство Reuters сообщило, что властям Евросоюза (ЕС) необходимо подходить с осторожностью к вводу предельных цен на российскую нефть. Стоимость топлива не должна быть слишком низкой в рамках ценового потолка.

30 ноября вице-премьер Александр Новак рассказал о сокращении экспорта нефти в России.

Ранее в Китае рассказали о важности российской нефти для стран Запада.

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