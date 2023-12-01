Экономист: французские свекловоды расплачиваются за недальновидность ЕК

Круг стран, которые терпят убытки от несправедливого украинского импорта, продолжает расширяться, и вместе с ним нарастает недовольство европейских сельхозпроизводителей. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил экономист Иван Лизан, комментируя призыв Всеобщей конфедерации свекловодов во Франции (CGB) реэкспортировать сахар из Украины за пределы Европы. По мнению эксперта, страны будут вынуждены вводить односторонние ограничения, несмотря на политику Еврокомиссии.

«Французские фермеры не в первый раз выражают недовольство по поводу отсутствия квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию. В прошлый раз о своей обеспокоенности заявили продавцы курицы. Теперь изменившаяся экономическая реальность добралась и до свекловодов, которых тревожит огромный приток сахара во Францию», — отметил Лизан.

Он добавил, что если Париж начнет чувствовать усиление давления со стороны местных свекловодов, то правительству страны придется начать дискутировать с Еврокомиссией по поводу введения квот на украинскую продукцию.

По информации ассоциации, объем импорта украинского сахара в ЕС в 2023-2024 годах может достичь 800 тысяч тонн. В Еврокомиссии посчитали, что показатели превысят аналогичные за предыдущий сезон в два раза.

До этого посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщал, что подвижек в возрождении черноморской продовольственной инициативы нет, Запад сохраняет санкции в отношении российского зерна.

Ранее стало известно, что Турция готова помочь России в поставках продовольствия в Африку.