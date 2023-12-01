Курс доллара впервые с 20 ноября превысил 90 рублей

Курс доллара впервые с 20 ноября превысил 90 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

Отметка в 90 руб. была преодолена в 12:49, после чего курс продолжил расти. На 13:19 мск курс американской валюты составлял 90 руб. 11 копеек, а затем начал снижаться. На открытии торгов в 7:29 курс доллара составлял 89 руб. 18 копеек.

До этого экономист Остапкович заявил, что курс доллара не превысит 90 рублей до апреля 2024 года.

По его словам, курс иностранной валюты не будет существенно меняться до выборов президента России, которые пройдут в марте следующего года.

«Он составит порядка 86–88 рублей за доллар, максимум 90. Возможны даже моменты снижения до 82, может быть до 80 рублей за доллар. <...> Важный фактор, что до апреля 2024 года действует указ об обязательной продаже экспортной выручки, который влияет на курс. Это примерно один срок. Март — президентские выборы, апрель — окончание действия указа», — уточнил эксперт.

Однако после этого доллар может вырасти, предупредил Остапкович. При этом курс американской валюты, вероятно, не поднимется до 100 рублей, заключил экономист.

Ранее экономист Рубини предупредил о «кровавой бане» на рынке ценных бумаг.