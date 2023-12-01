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На курорте Сбербанка «Манжерок» построят еще два пятизвездочных отеля

Станислав Кузнецов: в Горном Алтае будет создан новый центр притяжения

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пресс-служба ВК «Манжерок»

В Горном Алтае на курорте Сбербанка «Манжерок» построят еще два пятизвездочных отеля. Об этом накануне официального открытия первого отеля подобного уровня сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В самое ближайшее время, безусловно, мы будем продолжать строить еще одну гостиницу пятизвездочную, в планах строительство еще третьей пятизвездочной гостиницы», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.

По его словам, первым инвестором, с которым подписали соглашение, стала компания «Капитал Груп». Он уточнил, что компания 1 декабря «приняла решение инвестировать свои средства в строительство гостиниц, в том числе здесь, в Манжероке».

«И для нас это очень знаковые событие. Мы знаем, что многие инвесторы рассматривают возможности прийти сюда. И здесь, в Горном Алтае, будет действительно в самое ближайшее время создан новый центр притяжения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Сбер открыл два новых офиса в Крыму. Шестой офис банка на полуострове открылся 29 ноября в Евпатории. Также 30 ноября Сбер открыл еще один офис в Севастополе.

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