Совкомбанк проведет IPO на Мосбирже

Совкомбанк объявил объявил о намерении провести IPO на Московской бирже и проведет сбор заявок в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций с 1 по 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.

В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей. Начало торгов акциями банка должно произойти 15 декабря.

Ранее стало известно, что российский IT-гигант проведет SPO на Мосбирже.