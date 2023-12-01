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Палата представителей США одобрила повторную заморозку средств Ирана

Палата представителей США проголосовала за повторную заморозку $6 млрд Ирана

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J. Scott Applewhite/AP

Палата представителей США 30 ноября проголосовала за повторную заморозку ранее разблокированных $6 миллиардов, которые принадлежат Ирану, передает РИА Новости, ссылаясь на результаты голосования.

Данная мера одобрена в рамках принятия нового «Закона о запрете финансирования иранского терроризма». За данную меру проголосовали 307 членов палаты, 119 — против.

Уточняется, что закон предполагает введение санкций против любого финансового учреждения, участвующего в транзакциях с банками Катара, где находятся данные средства. Фактически речь идет о повторной блокировке этих средств.

Большинство членов палаты представителей полагают, что данные $6 миллиардов Тегеран может использовать для оказания поддержки таким движениям, как ХАМАС и «Хезболла».

До этого в Госдепе заявили, что США не смягчат санкции против Ирана, несмотря на разморозку $6 млрд его активов в Южной Корее в обмен на освобождение пяти заключенных американских граждан. Размороженные средства принадлежали Ирану, и их использовать можно будет только на гуманитарные нужды. Расходование средств проконтролируют США.

Ранее сообщалось, что Ирану могут оказать финансовую помощь в обмен на отказ от поддержки ХАМАС.

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