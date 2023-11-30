Правительство Чехии отказалось от жесткой позиции по поставкам российских углеводородов, что свидетельствует о зависимости западных государств от топлива из РФ. На это в колонке для китайского портала Sohu указал обозреватель Цзюнь Цин.

Он отметил, что Прага оказалась неспособна полностью отказаться от закупок российских энергоносителей. При этом, по словам авторы статьи, республика на своем примере продемонстрировала огромное значение нефти из РФ для других зарубежных держав.

«Многие члены НАТО и Европейского союза борются с энергетическим кризисом и рассматривают возможность возобновления импорта российского топлива, которое, в конце концов, играет слишком большую роль для западных стран», — подчеркнул обозреватель.

Также он обратил внимание, что Москва имеет ряд преимуществ на глобальном энергетическом рынке. В частности, российские поставщики зарекомендовали себя как надежных партнеров. В связи с этим западным компаниям выгодно продолжать такое сотрудничество, резюмировал Цзюнь Цин.

25 ноября чешская газета Lidové noviny сообщила, что руководство республики намерено поддержать просьбу Словакии о продлении особого разрешения регионального содружества на поставки нефтепродуктов из РФ. По данным издания, в противном случае страна может столкнуться с резким скачком цен на топливо.

Ранее в Чехии заявили о желании получить от руководства ЕС разрешение на импорт российской стали.