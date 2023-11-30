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Премьер отметил укрепление экономики РФ несмотря на внешние вызовы

Мишустин: рост ВВП обеспечил превышение доходов бюджета на 3% выше прогноза

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Дмитрий Астахов/РИА«Новости»

Доходы бюджета РФ увеличились на 3% по сравнению с прогнозными цифрами на фоне роста ВВП. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

По данным МЭР, к октябрю ВВП страны вырос на 3,2%, в том числе обрабатывающая промышленность — на 7,5%, говорится в стенограмме заседания.

Глава правительства подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке отраслей и гражданам, оказанной президентом. «Рост деловой активности и развитие производств позволили компенсировать снижение поступлений от энергоэкспорта», — сказал Мишустин.

До этого рейтинговое агентство АКРА опубликовало прогноз до 2026 года, согласно которому экономика России ожидает существенное замедление темпов роста уже в 2024 году.

Если в текущем году, по данным аналитиков, ВВП страны вырастет в пределах 3-3,2%, то в 2024-м — лишь до 0,5-1,3%. Затем темпы увеличатся до 1-2% в 2025-м и замедлятся до 0,6-1,8% к 2026-му.

Ранее Путин рассказал, как должна развиваться экономика России

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