Премьер отметил укрепление экономики РФ несмотря на внешние вызовы

Доходы бюджета РФ увеличились на 3% по сравнению с прогнозными цифрами на фоне роста ВВП. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

По данным МЭР, к октябрю ВВП страны вырос на 3,2%, в том числе обрабатывающая промышленность — на 7,5%, говорится в стенограмме заседания.

Глава правительства подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке отраслей и гражданам, оказанной президентом. «Рост деловой активности и развитие производств позволили компенсировать снижение поступлений от энергоэкспорта», — сказал Мишустин.

До этого рейтинговое агентство АКРА опубликовало прогноз до 2026 года, согласно которому экономика России ожидает существенное замедление темпов роста уже в 2024 году.

Если в текущем году, по данным аналитиков, ВВП страны вырастет в пределах 3-3,2%, то в 2024-м — лишь до 0,5-1,3%. Затем темпы увеличатся до 1-2% в 2025-м и замедлятся до 0,6-1,8% к 2026-му.

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