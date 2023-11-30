Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На повышение зарплат бюджетников выделят еще 11 млрд рублей

Мишустин: на повышение окладов бюджетников выделят дополнительные 11 млрд рублей

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительные 11 млрд руб. на повышение зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами президента. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале правительства России.

Отмечается, что в 2023 году на цели повышения заработных плат бюджетников уже были выделены 36 млрд рублей.

Майскими указами называются одиннадцать указов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в должность президента РФ и содержащих 218 поручений правительству РФ на 2012—2020 годы, в которых прописаны целевые показатели по зарплатам бюджетников. Согласно этим указам, зарплаты среднего и младшего медперсонала должны равняться средней зарплате по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – двум средним зарплатам по региону.

До этого Мишустин поручил продлить на 2024 год закон о моратории на проверки бизнеса.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий