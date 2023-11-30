На повышение зарплат бюджетников выделят еще 11 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительные 11 млрд руб. на повышение зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами президента. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале правительства России.

Отмечается, что в 2023 году на цели повышения заработных плат бюджетников уже были выделены 36 млрд рублей.

Майскими указами называются одиннадцать указов, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года в день вступления в должность президента РФ и содержащих 218 поручений правительству РФ на 2012—2020 годы, в которых прописаны целевые показатели по зарплатам бюджетников. Согласно этим указам, зарплаты среднего и младшего медперсонала должны равняться средней зарплате по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – двум средним зарплатам по региону.

До этого Мишустин поручил продлить на 2024 год закон о моратории на проверки бизнеса.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.