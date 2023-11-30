Дума приняла закон о штрафах в новых регионах России за завышение цен на товары

Госдума приняла закон о взимании в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России, административных штрафов без вынесения постановления. Речь в том числе идет о штрафах за завышение цен на товары в магазинах. Об этом пишет РИА Новости.

Штраф может назначаться непосредственно на месте совершения административного правонарушения. Протокол о нем не составляется, а выносится постановление по делу об административном правонарушении. Его копия вручается под расписку человеку, в отношении которого вынесено постановление, а также потерпевшему по его просьбе. При отказе от получения копии документ направляется заказным почтовым отправлением.

При завышении цен в четыре новых российских регионах «административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа назначается гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу уполномоченным на то должностным лицом непосредственно на месте совершения административного правонарушения», приводит агентство текст закона.

Такая мера будет работать до 31 декабря 2025 года.

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