Стало известно о неожиданном снижении показателей роста экономики КНР

Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая сообщило о неожиданном снижении индекса менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности страны в ноябре уменьшился с 49,5 до 49,4 пункта, то есть до минимального уровня с июня. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что до этого прогнозировался рост этого показателя до 49,7 или даже 49,8 пункта. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в промышленном секторе Китая. При этом в сфере услуг PMI также снизился — с 50,6 до 50,2 пункта, что стало минимумом за одиннадцать месяцев. Также снизился подындекс экспортных продаж — до 46,8 пункта с 49,1 пункта. При этом индикатор оптимизма в сфере услуг поднялся до максимумального уровня за пять месяцев и достиг отметки в 59,8.

При этом сводное снижение индекса в ноябре составило 50,4 пункта и стало худшим с декабря 2022 года.

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