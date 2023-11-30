Стало известно, почему в России растут цены

Треть российских компаний малого и среднего бизнеса в 2023 году повысили цены на свою продукцию, чтобы компенсировать растущие затраты на персонал. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование банка ПСБ и «Опоры России».

Согласно данным опроса, проведенного в октябре, около 55% МСП подняли цены за последние 3 месяца. При этом 27% назвали причиной рост расходов на фонд оплаты труда из-за дефицита кадров. Эта проблема наиболее актуальна в сферах услуг и производства.

По данным Superjob, большинство компаний в 2023 году уже повысили или планируют повысить зарплаты сотрудникам в условиях жесткой конкуренции за кадры на фоне рекордно низкой безработицы.

Эксперты отмечают, что неконтролируемый рост зарплат ведет к повышению цен, по принципу домино затрагивая все отрасли экономики. Хотя прямой связи между зарплатами и инфляцией нет: люди по-разному тратят дополнительный доход.

До этого стало известно, что россияне впервые за семь лет стали покупать больше еды и меньше алкоголя.

Ранее большинство россиян выступили за введение безусловного базового дохода в стране.